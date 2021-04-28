Вітренко пояснив, чому вважає звільнення Коболєва з Нафтогазу логічним кроком

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що звільнення глави правління НАК Андрія Коболєва і зміна наглядової ради є логічними через негативні результати "Нафтогазу".

Про це він сказав в інтерв'ю українським ЗМІ, передає Укрінформ.

"Держава повинна бути активним власником, відповідно Кабінет міністрів має право та обов'язок реагувати на проблеми в компанії. Це рішення було прийнято в пакеті з розглядом результатів 2020 року... і з цієї точки зору воно є зрозумілим", - зазначив він.

Вітренко повідомив, що у 2019 році консолідований прибуток "Нафтогазу" складав понад 63 млрд грн, а за результатами 2020 року консолідований збиток, підтверджений міжнародною компанією "Делойт", перевищив 19 млрд грн й став першим збитком після 2015 року.

Він уточнив, що "Нафтогаз" подав фінансовий план на 2020 рік, яким передбачався неконсолідований прибуток 11,5 млрд грн.

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Окрім того, за словами Вітренка, очолити Нафтогаз йому запропонували особисто Президент Зеленський і Прем'єр Шмигаль.

"Коли стало зрозуміло, що план призначити мене першим віцепрем'єром - міністром енергетики через об'єктивні та суб'єктивні причини не вдається реалізувати, тоді керівництво країни - і Президент, і Прем'єр-міністр - запропонували розглянути такий варіант", - заявив в.о. міністра.

Він додав, що це буде вже п'яте його повернення до Нафтогазу.

«Я [у 2020 році] вже вирішив, що все: перегорнуто сторінку моєї роботи в Нафтогазі. Але виявилося, що це не так просто. Я з Нафтогазу йшов у 2003-му році, потім у 2005-му, потім у 2008-му, у 2009-му... разів п'ять. І щоразу думав, що це вже точно востаннє».

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", призначивши новим головою правління компанії Юрія Вітренка. Коболєв заявив, що про свою відставку дізнався із повідомлень ЗМІ.