Вітренко пояснив, чому вважає звільнення Коболєва з Нафтогазу логічним кроком
Про це він сказав в інтерв'ю українським ЗМІ, передає Укрінформ.
"Держава повинна бути активним власником, відповідно Кабінет міністрів має право та обов'язок реагувати на проблеми в компанії. Це рішення було прийнято в пакеті з розглядом результатів 2020 року... і з цієї точки зору воно є зрозумілим", - зазначив він.
Вітренко повідомив, що у 2019 році консолідований прибуток "Нафтогазу" складав понад 63 млрд грн, а за результатами 2020 року консолідований збиток, підтверджений міжнародною компанією "Делойт", перевищив 19 млрд грн й став першим збитком після 2015 року.
Він уточнив, що "Нафтогаз" подав фінансовий план на 2020 рік, яким передбачався неконсолідований прибуток 11,5 млрд грн.
Окрім того, за словами Вітренка, очолити Нафтогаз йому запропонували особисто Президент Зеленський і Прем'єр Шмигаль.
"Коли стало зрозуміло, що план призначити мене першим віцепрем'єром - міністром енергетики через об'єктивні та суб'єктивні причини не вдається реалізувати, тоді керівництво країни - і Президент, і Прем'єр-міністр - запропонували розглянути такий варіант", - заявив в.о. міністра.
Він додав, що це буде вже п'яте його повернення до Нафтогазу.
«Я [у 2020 році] вже вирішив, що все: перегорнуто сторінку моєї роботи в Нафтогазі. Але виявилося, що це не так просто. Я з Нафтогазу йшов у 2003-му році, потім у 2005-му, потім у 2008-му, у 2009-му... разів п'ять. І щоразу думав, що це вже точно востаннє».
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", призначивши новим головою правління компанії Юрія Вітренка. Коболєв заявив, що про свою відставку дізнався із повідомлень ЗМІ.