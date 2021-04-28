Нафтогаз назвав рішення Кабміну про звільнення Коболєва юридичною маніпуляцією

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" назвала рішення Кабінету Міністрів про звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління НАК юридичною маніпуляцією.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві Нафтогазу.

"Рішення, прийняте Кабінетом Міністрів України сьогодні, 28 квітня 2021 року, є юридичною маніпуляцією. Звільнення наглядової ради на дві доби заради прийняття рішення про звільнення голови правління є наругою над засадничими принципами корпоративного управління державними підприємствами. Згідно зі статутом "Нафтогазу" та Закону України "Про акціонерні товариства", подання загальним зборам пропозицій щодо призначення або звільнення голови правління разом з відповідним рішенням наглядової ради належать до виключної компетенції наглядової ради та не можуть бути передані на рівень загальних зборів акціонерів", - заявляє Нафтогаз.

Згідно із заявою, компанія забезпечила 141 млрд грн надходжень до державного бюджету у 2020 році, що становить 13% доходів країни за минулий рік. Крім того, менеджмент забезпечив наявність ліквідності на рахунках компанії в еквіваленті 57 млрд грн.

У компанії вважають, що спосіб, у який була ухвалена серія рішень щодо органів управління Нафтогазу, демонструє повернення до практики ручного управління державними підприємствами.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", призначивши новим головою правління компанії Юрія Вітренка. Коболєв заявив, що про свою відставку дізнався із повідомлень ЗМІ.

Чистий консолідований збиток групи компаній "Нафтогаз" у 2020 році становив 19 млрд грн, тоді як у затвердженому Кабінетом Міністрів фінансовому плані компанії передбачалося отримання 11,5 млрд грн прибутку.