Комітет Ради підтримав кандидатуру Галущенка на посаду міністра енергетики

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав пропозицію Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про призначення віцепрезидента «Енергоатома» Германа Галущенка міністром енергетики.

Як передає кореспондент Укрінформу, рішення було ухвалено на засіданні 28 квітня.

«Моє слово нічого не вирішує. Дожились. А тому я вас вітаю – ви отримали підтримку комітету. І, відповідно, ми будемо просити підтримати вашу кандидатуру в залі Верховної Ради», - сказав голова Комітету ВР з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.

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Як повідомлялося, фракція “Слуга народу” ще 22 квітня обговорила кандидатуру на посаду міністра енергетики. Претендентом став віцепрезидент НАЕК “Енергоатом” Герман Галущенко. 26 квітня партія почала збирати підписи за його призначення.

Галущенко є віцепрезидентом НАЕК «Енергоатом» з травня 2020 року. У 2013-2014 роках він вже працював у цій компанії на посаді виконавчого директора з правового забезпечення.

Також Галущенко працював в органах прокуратури, Міністерстві закордонних справ. Крім того, він обіймав посади заступника керівника департаменту Секретаріату (Адміністрації) Президента України, директора департаменту судової роботи Міністерства юстиції.