Міненерго тимчасово очолив Бойко

Кабінет Міністрів призначив заступника міністра енергетики Юрія Бойка тимчасовим виконувачем обов’язків міністра енергетики.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.

"Тимчасовим виконувачем обов’язків міністра енергетики було призначено заступника міністра енергетики Бойка Юрія Миколайовича", - йдеться у повідомленні.

Бойко уже виконував обов'язки міністра енергетики з 21 листопада до 21 грудня 2020 року, коли т.в.о. міністра був призначений Юрій Вітренко. Заступником міністра енергетики Бойко працює з травня минулого року.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", призначивши новим головою правління компанії Юрія Вітренка.