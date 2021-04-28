Комітет Ради планує поспілкуватися з кандидатом на посаду міністра енергетики Галущенком

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на засіданні в середу, 28 квітня, поспілкується з кандидатом на посаду міністра енергетики Германом Галущенком.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це журналістам у Верховній Раді повідомила член комітету, народний депутат із фракції "Голос" Інна Совсун.

"Комітет дійсно з ним ще не спілкувався. Засідання комітету буде сьогодні. Побачимо, як він відповідатиме на запитання, які його позиції", - зазначила вона.

Раніше порядок денний засідання комітету, на якому мають розглянути подання Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про призначення Галущенка міністром енергетики, оприлюднив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Як повідомляв Укрінформ, народні депутати із фракції "Слуга народу" заявили про намір ініціювали позачергове засідання Верховної Ради для голосування за кандидатуру Галущенка на посаду міністра енергетики.

Герман Галущенко з травня 2020 року є віцепрезидентом НАЕК «Енергоатом». У 2013-2014 роках він вже працював у цій компанії на посаді виконавчого директора з правового забезпечення.

Також Галущенко працював в органах прокуратури, Міністерстві закордонних справ. Крім того, він обіймав посади заступника керівника департаменту Секретаріату (Адміністрації) Президента України, директора департаменту судової роботи Міністерства юстиції.