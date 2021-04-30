«Природна реакція»: глава Мін'юсту прокоментував заяву наглядової ради Нафтогазу

Міністр юстиції Денис Малюська переконаний, що при звільненні Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України» не було порушення закону.

Про це Малюська сказав в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Фінансовий план Нафтогазу передбачав 11 млрд грн прибутку в 2020 році, а ми отримали 19 млрд грн збитку. Зараз чимало людей говорять про порушення закону чи маніпулювання законом. Цього не було ніколи… Є закон про акціонерні товариства, який говорить, що це (звільнення голови правління – ред.) дійсно виключна компетенція наглядової ради. Але є закон про управління об’єктами державної власності, стаття 5 якого говорить, що для підприємств, які знаходяться в управлінні Кабінету Міністрів, - звільнення і призначення це компетенція Кабінету Міністрів… Подивіться навіть звіт Нафтогазу за 2020 рік, сторінка 74, де сам Нафтогаз звертає на це увагу, що протиріччя у законодавстві щодо компетенції наглядової ради звільняти чи не звільняти голову правління, треба врегулювати на законодавчому рівні. Сам Нафтогаз у 2020 році це визнавав», - розповів очільник Мін'юсту.

За його словами, «було прийнято рішення, щодо якого в експертів юридичних немає претензій».

«Є нюанси з приводу того, чи відповідає це кращим корпоративним практикам. Перепрошую, якщо є фінансовий звіт, щодо якого потрібно прийняти рішення у встановлений законом дедлайн - фінансовий звіт було подано за два дні до цього дедлайну. За результатами цього фінансового звіту Кабмін прийняв рішення про незадовільну роботу і правління, і наглядової ради. Реакція наглядової ради є природна - їхню роботу визнали незадовільною», - зазначив Малюська.

Він додав, що очікувати іншої реакції від наглядової ради було б складно: «Ще раз. Є державна компанія, є Кабінет Міністрів, який зобов’язаний забезпечити інтереси платників податків. І план передбачав прибуток і дивіденди, які мали надійти в державний бюджет. Все дуже просто».

Водночас глава Мінюсту відзначив, що «внесок пана Андрія Коболєва у розвиток Нафтогазу є беззаперечним».

«Він чимало років працював головою правління цієї компанії, і там було багато досягнень. Але у головного тренера може бути чимало чемпіонських звань команди, але якщо вона починає програвати, на певному етапі тренера потрібно міняти. Це рішення, яке прийняв уряд. При цьому, знову ж таки, як представник уряду, хочу подякувати пану Андрію. У нього було чимало здобутків, але «Платон мій друг, але істина дорожча». У цьому випадку є збитки, уряд має контролювати компанію і приймати рішення за наслідками такої діяльності», - підсумував міністр.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України», призначивши натомість Юрія Вітренка.

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Міністр Кабміну Олег Немчінов пояснив це рішення негативними результатами Нафтогазу. При цьому він указав на рекомендації Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо впровадження корпоративного управління, які передбачають розробку механізмів оцінювання результативності роботи наглядових рад. За його словами, наразі такі критерії в Україні не розроблено, але є випадки, коли результати видно «неозброєним оком».

Чистий консолідований збиток групи компаній «Нафтогаз» у 2020 році становив 19 млрд грн, тоді як у затвердженому Кабміном фінансовому плані компанії передбачалося отримання 11,5 млрд грн прибутку.

30 квітня члени наглядової ради НАК «Нафтогаз України» заявили про дострокове припинення своїх повноважень.