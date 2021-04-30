Різких кадрових змін у Нафтогазі не буде - Вітренко

Новий керівник НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко обіцяє дуже виважено підходити до кадрових рішень і уникати різких змін.

Як передає кореспондент Укрінформу, у цьому він запевнив під час першої на новій посаді пресконференції.

Ключовим критерієм для продовження контрактів з керівним складом головного офісу і структурних підрозділів НАК “Нафтогаз України” буде користь, яку вони приносять і планують приносити компанії, сказав Вітренко.

“Я маю певний управлінський досвід роботи як у Нафтогазі, так і у провідних міжнародних компаніях. І сучасний досвід управління доводить, що потрібно дуже виважено підходити до кадрових рішень. Тому з кожним із керівників — принаймні вищої ланки - будуть проведені зустрічі (багато зустрічей я вже провів), на яких проситиму, щоб колеги розповіли, яку користь вони приносять і хочуть приносити компанії. І тоді вже ухвалюватимуться кадрові рішення. Будь-яких інших критеріїв, окрім користі для компанії, у мене наразі немає”, - запевнив Вітренко.

При цьому посадовець наголосив, що мається на увазі не лише фінансовий та навіть операційний результат, наприклад, збільшення власного газовидобутку компанії. Мова також і про “відчуття єдиної команди”, розуміння, що всі працюють в національній компанії і мають ефективно виконувати національні завдання, які стоять перед державою і компанією у цій стратегічній сфері.

Як повідомляв Укрінформ, 28 квітня Кабінет Міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, призначивши новим керівником Юрія Вітренка. Сталося це на скликаному урядом засіданні загальних зборів НАК на другий день після публічного представлення звіту про роботу групи компаній “Нафтогаз” у минулому році. Як зазначалося, чистий консолідований збиток НАК торік становив 19 млрд грн, тоді як у затвердженому Кабміном фінансовому плані компанії передбачалося отримання 11,5 млрд грн прибутку.