Зміни в керівництві Нафтогазу викликають запитання щодо реформ в Україні - Держдеп

Останні зміни в керівництві НАК «Нафтогаз України» підвищують вірогідність переведення підприємства в режим ручного управління, а також викликають запитання щодо прихильності уряду реформі корпоративного управління.

Таку офіційну позицію висловила керівник відділу фінансової політики Бюро у справах економіки та бізнесу при Державному департаменті США Сюзанна Купер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Недавні зміни в керівництві «Нафтогазу» та в наглядовій раді, а також чутки про аналогічну динаміку на інших державних підприємствах викликають питання щодо їхньої здатності діяти на відстані від уряду, а також щодо прихильності уряду до реформи корпоративного управління», - зауважила Купер під час вебінару, організованого Американсько-Українською Діловою Радою (USUBC).

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Вона підкреслила, що такий розвиток подій «підвищує вірогідність ручного управління», а також може завдати шкоди тому, як інвестори та ринок сприймають Україну.

Водночас, представниця Держдепартаменту США нагадала про нагальну необхідність для України посилити ефективність боротьби з корупцією.

«Немає більшої загрози для макроекономічної стабільності, зростання, а також іноземних інвестицій в Україні, ніж відступ у боротьбі з корупцією», - зауважила Купер.

Вона підкреслила, що корупція позбавляє країни їхніх ресурсів, стримує інвестиції та зменшує довіру до державних установ.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», призначивши новим головою правління компанії Юрія Вітренка. Коболєв заявив, що про свою відставку дізнався із повідомлень ЗМІ.

Офіційний Вашингтон у цьому зв’язку заявив, що ключовим фактором для підтримки довіри до України та її відданості реформам є повага до корпоративного управління, прозорості та доброчесності у кадрових призначеннях в енергетичному секторі.

У свою чергу міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у пояснив, що через негативні результати «Нафтогазу» уряд повинен був змінити його керівництво.

Урядовець зазначив, що є рекомендації ОЕСР щодо впровадження корпоративного управління, які передбачають розробку механізмів оцінювання результативності роботи наглядових рад. За його словами, наразі такі критерії в нас не розроблено, але є випадки, коли результати видно неозброєним оком.

«У ситуації з НАК Нафтогаз збитки та невиконання планів по зростанню видобутку газу - факт нашої реальності (трішки цифр про 11,5 млрд плану прибутку та 19 млрд збитків у підсумку). В такій ситуації Уряд не мав права на бездіяльність. Кабінет Міністрів України дотримався процедури. Було ухвалено рішення про перезавантаження наглядової ради, був змінений керівник, наглядова рада продовжить працювати, від цього інституту ніхто не відмовляється. Ми маємо пам’ятати, що державні компанії – належать державі, це те, що має працювати в інтересах усього суспільства», - додав Немчінов.