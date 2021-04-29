Посли G7 відреагували на звільнення Коболєва з Нафтогазу

Посли країн «Великої сімки» прокоментували звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Як передає Укрінформ, про це дипломати повідомили на сторінці британського головування в групі послів G7 у Твітері.

«Посли G7 зауважують рішення Кабінету Міністрів про звільнення голови правління і наглядової ради НАК «Нафтогаз». Ефективне управління держпідприємствами, вільне від політичного втручання, має вирішальне значення для конкурентоспроможності, процвітання і виконання міжнародних зобов'язань України», - наголошується в повідомленні.

Посли G7 зауважують рішення @Kabmin_UA про звільнення голови правління і наглядової ради НАК Нафтогаз. Ефективне управління держпідприємствами, вільне від політичного втручання, має вирішальне значення для конкурентоспроможності, процвітання і виконання міжнародних зобов'язань 🇺🇦 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) April 29, 2021

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», призначивши новим головою правління компанії Юрія Вітренка. Коболєв заявив, що про свою відставку дізнався з повідомлень ЗМІ.

Чистий консолідований збиток групи компаній «Нафтогаз» у 2020 році становив 19 млрд грн, тоді як у затвердженому Кабміном фінансовому плані компанії передбачалося отримання 11,5 млрд грн прибутку.

Компанія «Нафтогаз України» назвала рішення уряду про звільнення Коболєва з посади голови правління НАК юридичною маніпуляцією.