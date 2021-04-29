Немчінов розповів, чому Кабмін звільнив Коболєва

Через негативні результати «Нафтогазу» уряд повинен був змінити його керівництво.

Як передає Укрінформ, про це написав міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Телеграмі.

«Наразі багато хто обговорює, чи порушив Кабінет Міністрів України свої повноваження під час звільнення попереднього голови Правління НАК «Нафтогаз» у частині корпоративної культури? Корпоратизація управління державними підприємствами є і залишається ціллю української влади. Вона покликана покращити управління підприємствами державного сектору, зробити їх більш ефективними. Уряд робить усе, щоби продовжити успіхи, які вже досягнуті», - написав Немчінов.

Урядовець зазначив, що є рекомендації ОЕСР щодо впровадження корпоративного управління, які передбачають розробку механізмів оцінювання результативності роботи наглядових рад. За його словами, наразі такі критерії в нас не розроблено, але є випадки, коли результати видно неозброєним оком.

«У ситуації з НАК Нафтогаз збитки та невиконання планів по зростанню видобутку газу - факт нашої реальності (трішки цифр про 11,5 млрд плану прибутку та 19 млрд збитків у підсумку). В такій ситуації Уряд не мав права на бездіяльність. Кабінет Міністрів України дотримався процедури. Було ухвалено рішення про перезавантаження наглядової ради, був змінений керівник, наглядова рада продовжить працювати, від цього інституту ніхто не відмовляється. Ми маємо пам’ятати, що державні компанії – належать державі, це те, що має працювати в інтересах усього суспільства», - додав Немчінов.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», призначивши новим головою правління компанії Юрія Вітренка. Коболєв заявив, що про свою відставку дізнався з повідомлень ЗМІ.

Чистий консолідований збиток групи компаній «Нафтогаз» у 2020 році становив 19 млрд грн, тоді як у затвердженому Кабміном фінансовому плані компанії передбачалося отримання 11,5 млрд грн прибутку.

Компанія «Нафтогаз України» назвала рішення уряду про звільнення Коболєва з посади голови правління НАК юридичною маніпуляцією.