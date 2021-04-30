Вітренко назвав пріоритети для Нафтогазу

Розв’язання фінансових та операційних проблем, передовсім розвиток АТ “Укргазвидобування” та збільшення власного газовидобутку, є “національним” завданням уряду і нового керівництва НАК “Нафтогаз України”.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час першої на новій посаді пресконференції сказав голова правління НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко.

Він нагадав про невтішні результати минулорічної роботи групи компаній “Нафтогаз”. Зокрема, про 19-мільярді збитки, яких зазнало держпідприємство. Що, зокрема, стало несподіванкою для уряду, який ще у грудні 2020-го розраховував, що діяльність компанії виявиться прибутковою, зазначив Вітренко.

Також Вітренко великою проблемою назвав прорахунки в операційній діяльності НАК. Він пообіцяв, що виправлення ситуації стане для нього пріоритетом роботи у перші місяці перебування на посаді.

"А до кінця року НАК вже зможе похвалитися реальними позитивними результатами", - заявив очільник Нафтогазу.

Як повідомляв Укрінформ, 28 квітня Кабінет Міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, призначивши новим керівником Юрія Вітренка. Сталося це на скликаному урядом засіданні загальних зборів НАК на другий день після публічного представлення звіту про роботу групи компаній “Нафтогаз” у минулому році. Як зазначалося, чистий консолідований збиток НАК торік становив 19 млрд грн, тоді як у затвердженому Кабміном фінансовому плані компанії передбачалося отримання 11,5 млрд грн прибутку.