Члени наглядової ради Нафтогазу не залишаться працювати у компанії – ЗМІ

Незалежні члени наглядової ради Нафтогазу України не пристали на пропозицію Кабінету Міністрів залишитись працювати до обрання нового її складу.

Про це свідчить лист незалежних членів наглядової ради НАК до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, який є у розпорядженні LB.ua, передає Укрінформ.

У документі зазначається, що чинному складу ради буде важко працювати з новим головою правління Юрієм Вітренком, у якого після критики роботи ради виник конфлікт інтересів.

"...Цій наглядовій раді буде важко працювати з Юрієм Вітренком на посаді голови правління. На посаді першого заступника міністра, виконуючого обов’язки міністра енергетики, який здійснює нагляд за діяльністю компанії, він пропонував КМУ оцінити нашу роботу та роботу правління незадовільною. Його призначення головою правління одразу після цього чітко свідчить про наявність у нього конфлікту інтересів. Як ми розуміємо, Закон України “Про запобігання корупції” прямо забороняє такі призначення, а саме працевлаштування осіб, уповноважених на виконання функцій держави, у компаніях, на які вони мали вплив, протягом року з дня припинення відповідних повноважень", - йдеться у листі.

Читайте також: Вітренко назвав пріоритети для Нафтогазу

Наглядова рада також заявляє, що нормалізований прибуток за 2020 рік, за винятком резервів сумнівних боргів та компенсації за виконання спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку природного газу, становить 3,2 млрд грн, а це вище, ніж у попередньому році – 2,6 млрд грн, попри низькі ціни на енергоресурси та падіння попиту. Виникнення фінансового збитку за 2020 рік є результатом застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), яке обґрунтовує нарахування резервів сумнівних боргів, йдеться у листі.

Повідомляється також, що за підсумками 2020 року Нафтогаз сплатив до державного бюджету 141 млрд грн у формі податків і дивідендів уряду.

"Ми не маємо сумнівів щодо повноважень акціонера припинити наші повноваження, навіть достроково. Це виключна компетенція КМУ як нашого акціонера. Однак зміна голови правління, що, вочевидь, належить до компетенції наглядової ради, є порушенням стандартів корпоративного врядування, особливо враховуючи, що за погодженням з КМУ та Президентом строк повноважень голови правління було нещодавно продовжено на чотири роки… Якщо уряд мав певні суттєві перестороги щодо роботи попереднього голови правління, це також було б необхідно обговорити з наглядовою радою", - зазначається у листі.

Як повідомлялося, напередодні уряд закликав наглядову раду Нафтогазу допрацювати до завершення конкурсу на посади нових членів.

Кабінет Міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії Нафтогаз України, призначивши новим головою правління компанії Юрія Вітренка.

Чистий консолідований збиток групи компаній Нафтогаз у 2020 році становив 19 млрд грн, тоді як у затвердженому Кабміном фінансовому плані компанії передбачалося отримання 11,5 млрд грн прибутку.

30 квітня члени наглядової ради Нафтогазу України заявили про дострокове припинення своїх повноважень. Припинення повноважень набуде чинності 14 травня 2021 року.