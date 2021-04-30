Члени наглядової ради Нафтогазу достроково складають повноваження

Члени наглядової ради НАК «Нафтогаз України» заявили про дострокове припинення своїх повноважень.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві наглядової ради НАК «Нафтогаз України», оприлюдненій у Фейсбуку.

«Сьогодні всі члени наглядової ради, які були присутні під час позачергового засідання, подають Компанії письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень як членів наглядової ради. Відповідно до корпоративних процедур, які діють наразі в Компанії, припинення повноважень набуде чинності 14 травня 2021 року», - йдеться у заяві.

Як зазначається, наглядова рада зібралася для проведення позачергового засідання, як тільки її повноваження були поновлені, аби забезпечити безперервність належного корпоративного врядування Компанії.

«Ми провели зустріч з новопризначеним керівником та членами правління. Останні висловили свою занепокоєність стосовно можливості виконувати свої повноваження надалі. Наглядова рада скористається наступними двома тижнями з часу подання повідомлень про припинення повноважень для надання підтримки Компанії, наскільки це можливо, і щоб забезпечити належну передачу повноважень, та поінформує акціонера щодо деталей на початку наступного тижня», - вказують у наглядовій раді.

Окрім того, зазначається, що голова наглядової ради Клер Споттісвуд пояснила цей крок «тотальним знищенням корпоративного управління».

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», призначивши новим головою правління компанії Юрія Вітренка.

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Міністр Кабміну Олег Немчінов пояснив це рішення негативними результатами Нафтогазу. Урядовець при цьому вказав на рекомендації Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо впровадження корпоративного управління, які передбачають розробку механізмів оцінювання результативності роботи наглядових рад. За його словами, наразі такі критерії в Україні не розроблено, але є випадки, коли результати видно «неозброєним оком».

Чистий консолідований збиток групи компаній «Нафтогаз» у 2020 році становив 19 млрд грн, тоді як у затвердженому Кабміном фінансовому плані компанії передбачалося отримання 11,5 млрд грн прибутку.