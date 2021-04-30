Євросоюз занепокоєний зміною керівництва Нафтогазу

Європейський Союз серйозно занепокоєний змінами у корпоративному управлінні української компанії «Нафтогаз» та активно обговорює цю ситуацію з українськими партнерами.

Про це у Брюсселі під час брифінгу заявив речник ЄС Пітер Стано, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми маємо серйозні занепокоєння щодо цієї ситуації і невдовзі оприлюднимо нашу офіційну реакцію у формальній заяві. На цей момент я можу підтвердити, що ми серйозно занепокоєні останніми подіями в Нафтогазі, і закликаємо керівництво України приймати управлінські рішення щодо підприємств державної власності у повній відповідності до визнаних стандартів і правил корпоративного управління», - сказав Стано.

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Він підкреслив, що європейська сторона продовжує активне обговорення цієї ситуації з українськими партнерами на різних рівнях та з різних питань.

«Це постійне залучення, тому що Україна є дуже важливим партнером для Європейського Союзу. Ми підтримуємо її реформаторські зусилля з використанням безпрецедентних обсягів допомоги, як фінансової, так і політичної, тож безумовно, ми обговоримо з партнерами і цю ситуацію. Поки що зарано говорити про її можливі наслідки», - зауважив речник ЄС.

Він відзначив, що Україна вже досягла значного прогресу у багатьох сферах, включаючи реформу корпоративного управління, і цей процес реформ триває.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», призначивши новим головою правління компанії Юрія Вітренка.

Міністр Кабміну Олег Немчінов пояснив це рішення негативними результатами Нафтогазу. Урядовець при цьому вказав на рекомендації Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо впровадження корпоративного управління, які передбачають розробку механізмів оцінювання результативності роботи наглядових рад. За його словами, наразі такі критерії в Україні не розроблено, але є випадки, коли результати видно «неозброєним оком».

Чистий консолідований збиток групи компаній «Нафтогаз» у 2020 році становив 19 млрд грн, тоді як у затвердженому Кабміном фінансовому плані компанії передбачалося отримання 11,5 млрд грн прибутку.