Штати поширили жорстку заяву стосовно останніх змін у керівництві Нафтогазу

Офіційний Вашингтон висловив «глибоке занепокоєння» у зв’язку з останніми діями українського уряду щодо зміни керівництва ВАТ «Нафтогаз України», назвавши це «розважливим кроком» із використанням лазівки в процедурних правилах.

Про це заявив у четвер на самому початку брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми глибоко занепокоєні останніми діями українського Кабінету Міністрів щодо маніпуляції чинними правилами, щоби розпустити Наглядову раду, а також змістити керівництво провідної енергетичної компанії України», - заявив представник Держдепартаменту США.

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Він назвав це «розважливим кроком із використанням процедурної лазівки з метою витіснення поважних експертів із рад (директорів – ред.) кількох ключових державних підприємств». Прайс також підкреслив, що ці дії вказують на ігнорування українським урядом «справедливої та прозорої практики корпоративного управління й ускладнюють тривалі зусилля з реформування енергетичного сектору України та покращення інвестиційного клімату».

Водночас речник Держдепартаменту США підкреслив, що це – лише останній приклад ігнорування в Україні найкращих практик. За його словами, це створює ризик для економічного прогресу в Україні.

«Ми продовжимо підтримувати Україну та зміцнювати її інституції, в тому числі розвивати демократичні інститути та реформи корпоративного управління, однак українські лідери також повинні виконувати свою частину (роботи – ред.)», - наголосив офіційний представник адміністрації США.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», призначивши новим головою правління компанії Юрія Вітренка.

Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов пояснив це рішення негативними результатами «Нафтогазу». Урядовець при цьому вказав на рекомендації ОЕСР щодо впровадження корпоративного управління, які передбачають розробку механізмів оцінювання результативності роботи наглядових рад. За його словами, наразі такі критерії в Україні не розроблено, але є випадки, коли результати видно «неозброєним оком».