Кабмін закликав наглядову раду Нафтогазу продовжити виконання обов’язків до обрання нової

Уряд закликав наглядову раду НАК «Нафтогаз України» продовжити виконувати обов’язки до завершення конкурсу на посади нових членів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Урядовому порталі.

«Кабінет Міністрів прийняв до уваги офіційну заяву наглядової ради НАК «Нафтогаз України» та ще своїм розпорядженням від 28 квітня 2021 року №370 запропонував її членам залишитися на своїх посадах на період проведення нового конкурсу та обрання нових незалежних членів наглядової ради», - йдеться у повідомленні.

В уряді висловили сподівання, що наглядова рада Нафтогазу, в продовження кращих практик корпоративного управління, пристане на позицію щодо подальшого виконання своїх обов’язків.

«Це забезпечить якісне, незалежне та стале управління найбільшою державною компанією НАК «Нафтогаз України»«, - наголосили в Кабміні.

При цьому підкреслюється, що уряд залишається «відданим реформі корпоративного управління за стандартами ОЕСР, яка покликана покращити управління підприємствами державного сектору».

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», призначивши новим головою правління компанії Юрія Вітренка.

Чистий консолідований збиток групи компаній «Нафтогаз» у 2020 році становив 19 млрд грн, тоді як у затвердженому Кабміном фінансовому плані компанії передбачалося отримання 11,5 млрд грн прибутку.

30 квітня члени наглядової ради НАК «Нафтогаз України» заявили про дострокове припинення своїх повноважень.