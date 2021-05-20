ВР призначила Любченка першим віцепрем'єром – міністром економіки

Верховна Рада призначила голову Державної податкової служби Олексія Любченка на посаду першого віцепрем'єр-міністра – міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Відповідне рішення підтримали 293 народних депутати на засіданні парламенту в четвер, передає кореспондент Укрінформу.

Новопризначений перший віцепрем’єр-міністр – міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Олексій Любченко склав присягу члена Кабінету Міністрів.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 18 травня звільнила Ігоря Петрашка з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

17 травня депутати від фракції "Слуга народу" у Верховній Раді заявили, що в голосуванні за призначення нового міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства підтримуватимуть кандидатуру Олексія Любченка.

Олексій Любченко - голова Державної податкової служби з 29 квітня 2020 року. У 2009-2011 роках він вже працював у податковій на посаді заступника голови Державної податкової адміністрації.

Також працював у податковій адміністрації в Кіровоградській області, потім очолював податкову адміністрацію Черкаської області. В різні роки обіймав посади заступника голови Кіровоградської облдержадміністрації, помічника нардепа Віктора Тимошенка, радника голови Державної фіскальної служби, першого віцепрезидента ПАО «Украгрохімхолдинг».