Кабмін поставить перед новими міністрами чіткі завдання – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль переконаний, що найближчим часом на вакантні посади міністрів будуть призначені нові посадовці.

Про це він сказав на засіданні Кабміну у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Уряд продовжує стабільно працювати. Переконаний, що найближчим часом міністерства отримають нових очільників, перед якими стоятимуть чіткі критерії, завдання та вимоги щодо ефективної роботи», - сказав Шмигаль.

Він подякував колишім міністрам за роботу під час пандемії, зауваживши, що в таких тяжких умовах вони змогли зробити чимало корисного для держави.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра інфраструктури Владислава Криклія, міністра економіки Ігоря Петрашка (обоє написали відповідні заяви 14 травня), а також міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Прессекретар глави уряду Ольга Куришко повідомила кореспондентові Укрінформу про те, що Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 19 травня вніс на розгляд Верховної Ради подання щодо призначення на вакантні посади міністрів. Він пропонує парламентаріям призначити Олексія Любченка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки, Олександра Кубракова - на посаду міністра інфраструктури, Віктора Ляшка - на посаду міністра охорони здоров'я.