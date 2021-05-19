У «Слузі народу» кажуть, що всі кандидати у міністри набирають понад 200 голосів

Народні депутати від фракції "Слуга народу" у Верховній Раді зустрінуться з кандидатом на посаду міністра охорони здоров‘я, чинним головним державним санітарним лікарем Віктором Ляшком перед пленарним засіданням ВР у четвер, 20 травня.

Про це перший заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко повідомив журналістам у Верховній Раді, передає кореспондент Укрінформу.

"Завтра (20 травня – ред.) о 09.00 відбудеться зустріч депутатів із Ляшком у Верховній Раді", – сказав Корнієнко.

Він також розповів, що у фракції проходить попереднє голосування за підтримку призначень Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури, Віктора Ляшка - на посаду міністра охорони здоров’я, Олексія Любченка - на посаду міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. За його словами, наразі всі кандидати набрали понад 200 голосів.

"Станом на тепер (ранок 19 травня — ред.) усі міністри набрали понад 200 голосів. Голосування ще триває. Найбільше голосів набрав Кубраков – 215, Ляшко – 205", – розповів нардеп.

Крім цього, за словами Корнієнка, документи про призначення трьох міністрів уже надійшли до Верховної Ради.

"Голова ВР спрямував їх (документи – ред.) до комітетів Ради", – додав народний депутат.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 18 травня 2021 року звільнила Максима Степанова з посади міністра охорони здоров‘я, Ігоря Петрашка - з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Владислава Криклія - з посади міністра інфраструктури.