Степанова звільнили з посади глави МОЗ

Верховна Рада України на позачерговому засіданні у вівторок звільнила Максима Степанова з посади міністра охорони здоров‘я України.

За відповідне рішення проголосували 292 народних депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як повідомлялося, 14 травня до Верховної Ради надійшло подання Прем’єр-міністра про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування не підтримав подання керівника уряду про відставку Степанова: "за" проголосувало 7 народних депутатів, стільки ж утрималися, один висловився проти.

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Комітет рекомендував Верховній Раді шляхом голосування визначитися щодо відставки Степанова з посади міністра охорони здоров'я.