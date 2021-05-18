На посаду голови МОЗ інших кандидатур, окрім Ляшка, немає – Корнієнко

Народні депутати від фракції «Слуга народу» можуть провести окрему зустріч із кандидатом на посаду міністра охорони здоров’я, головним державним санітарним лікарем Віктором Ляшком.

Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час брифінгу у Верховній Раді, передає кореспондент Укрінформу.

"На засіданні фракції не вистачило часу на виступ Ляшка. Я думаю, що ми зробимо окрему зустріч. Це не буде засідання фракції. Можливо, завтра зранку або в четвер Віктор (Ляшко – ред.) зустрінеться з депутатами", – сказав Корнієнко.

Він зауважив, що немає інших кандидатур на посаду міністра охорони здоров‘я, окрім Ляшка.

Як повідомляв Укрінформ, 14 травня до Верховної Ради надійшло подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що основною причиною внесення у Верховну Раду подання щодо звільнення Степанова з посади міністра є незадовільні темпи вакцинації населення проти коронавірусу.

Народні депутати від фракції "Слуга народу" на своєму засіданні в понеділок, 17 травня, підтримали кандидатуру Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я.

Натомість Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування не підтримав подання Прем’єр-міністра про відставку Степанова: "за" проголосували 7 народних депутатів, стільки ж утрималися, один висловився проти. Комітет рекомендував Верховній Раді шляхом голосування визначитися щодо відставки Степанова.