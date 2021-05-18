Арахамія прогнозує, що за призначення Ляшка у Раді буде 240 голосів

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія прогнозує, що призначення головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшко на посаду міністра охорони здоров‘я підтримають 240 народних депутатів.

Таку думку він висловив під час брифінгу після засідання парламенту у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми ще не рахували (кількість голосів – ред.). Нам точно вистачить голосів для того, щоб подати кандидатуру пана Ляшка, адже для цього потрібно всього 170 голосів. Учора на засіданні фракції ми їх легко назбирали. Мій прогноз, що 240 голосів ми назбираємо", — сказав Арахамія.

Він зауважив, що Верховна Рада планує призначити нового міністра охорони здоров'я цього тижня. Крім цього, за словами голови фракції, цього тижня також планується призначення міністра інфраструктури та міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Арахамія також наголосив, що у разі призначення чинного головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я від нього чекатимуть перших результатів роботи через пів року.

"Я думаю, що пів року (буде тривати "випробувальний термін" для Віктора Ляшка у разі призначення, - ред.). Завжди будь-який міністр має такий неформальній імунітет на пів року для того, щоб показати якісь результати, оголосити курс. Після того вже є якась попередня оцінка його діяльності", - сказав Арахамія.

У першу чергу політик очікує від Віктора Ляшка прискорення і нормалізації процесу вакцинації населення.

На думку Давида Арахамії, майбутній новий міністр охорони здоров'я також повинен звернути увагу на питання запровадження паспортів вакцинації. "Зараз відкривається туристичний сезон, люди хочуть подорожувати. У нас спільний простір з ЄС, але буде питання паспортів вакцинації. Я вважаю, що Ляшко має звернути велику увагу, якомога швидше зробити міжнародного зразка паспорт вакцинації для того, щоб люди могли рухатися нормально, в тому числі і по бізнес-справах", - зазначив голова фракції.

Крім того, Арахамія підкреслив, що новий міністр має зайнятися питанням медичної системи в цілому, зокрема, страховою медициною. "І ще дуже важливо - страхова медицина. Це наша програмна обіцянка. Це і від парламенту багато залежить, але драйвером має бути уряд, Міністерство охорони здоров'я , - сказав він.Ар

Арахамія зауважив, що Степанов своїм звільненням поніс політичну відповідальність за процеси, за які відповідав. Зокрема, причиною відставки Арахамія назвав те, що Україна - майже остання країна за темпами вакцинації.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада звільнила Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я 18 травня. Цього ж дня ВР звільнила міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.

Народні депутати від фракції "Слуга народу" на своєму засіданні в понеділок, 17 травня, підтримали призначення кандидатури Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я.