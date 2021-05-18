Перед новим главою МОЗ будуть жорсткі дедлайни – Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що Максиму Степанову, який очолив МОЗ у складні часи, є за що подякувати. А також, що перед новим міністром будуть стояти дуже чіткі завдання та жорсткі дедлайни.

Про це глава уряду написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

«Максим Степанов прийшов на свою посаду в один із найскладніших часів для української медичної системи. І є багато речей, за які ми точно всі можемо сказати йому дякую. Але є і провалені завдання, які не можна ігнорувати", - написав Шмигаль.

За його словами, новий глава МОЗ матиме багато роботи.

"Перед новим міністром будуть стояти дуже чіткі завдання та жорсткі дедлайни щодо тих речей, які наразі не виконані міністерством, але точно мають бути зроблені якнайшвидше», - зазначив Шмигаль.

Як повідомлялося, Верховна Рада України на позачерговому засіданні у вівторок звільнила Максима Степанова з посади міністра охорони здоров‘я України.

14 травня до Верховної Ради надійшло подання Прем’єр-міністра про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування не підтримав подання керівника уряду про відставку Степанова: "за" проголосувало 7 народних депутатів, стільки ж утрималися, один висловився проти. Комітет рекомендував Верховній Раді шляхом голосування визначитися щодо відставки Степанова з посади міністра охорони здоров'я.

Степанов очолював МОЗ із 30 березня 2020 року.