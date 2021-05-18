Степанов - у Раді: Провал вакцинації стався в усьому світі

Зрив вакцинації відбувся по всьому світу, темпи вакцинації в Україні залежать винятково від наявності вакцин в країні.

Про це під час виступу у Верховній Раді сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

“Одна з причин подання (на звільнення з посади - ред.) — провал вакцинації. Варто сказати всю правду — провал вакцинації стався у всьому світі, до того ж ми не виробляємо вакцини і не є пріоритетною країною для поставок... Так, наша країна почала вакцинацію на два місяці пізніше країн ЄС. Це факт, але давайте говорити відверто: вакцини та імунізація - це в першу чергу політика та економіка, а вже потім дружба та добросусідські відносини. Виробники спочатку закривали внутрішній попит, а вже потім виконували зовнішні поставки... Чи влаштовують темпи вакцинації мене? Ні, категорично ні. Але заради об'єктивності зазначу — вони залежать виключно від наявності вакцин”, - сказав Степанов.

Він додав, що Україна розпочала перемовини про постачання вакцини в липні-серпні 2020 року. Так, за його словами, законтрактовано 38 млн доз вакцини різних виробників, загалом очікується поставка 42 млн доз вакцини в рамках прямих контрактів та ініціативи COVAX. Наразі в Україну доставлено вже 2,3 млн доз вакцини від COVID-19, щеплено майже 1 млн людей.

За словами Степанова, МОЗ готовий до проведення 500 тис. щеплень від COVID-19 за добу і Україна вже розпочала перемовини про постачання вакцин на 2022-2023 роки.

Окрім цього Степанов нагадав, що з початком пандемії в Україні було в наявності 3,5 тис. ліжок із киснем, зараз їх 68 тис., під час піку третьої хвилі зайнятість ліжок з киснем складала 44 тис. Також Степанов зазначив, що апаратів штучної вентиляції легень, попри критичні ситуації, вистачало всім. За його словами, МОЗ перевіряло кожне повідомлення про нестачу кисню в лікарнях, і жодного такого факту, за його словами, зафіксовано не було.

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Як повідомлялося, 14 травня до Верховної Ради надійшло подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Як зазначив 17 травня на засіданні Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, основна причина подання на звільнення - незадовільні темпи вакцинації, перенесення термінів поставки вакцин.

Комітет ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування не підтримав подання Прем’єр-міністра про відставку Степанова та рекомендував Раді визначити питання відставки міністра охорони здоров'я шляхом голосування.

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Також до парламенту 14 травня надійшли заяви про відставку від міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Народні депутати від фракції "Слуга народу" на своєму засіданні в понеділок, 17 травня, підтримали призначення Олександра Кубракова, Олексія Любченка і Віктора Ляшка на посади міністрів розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, інфраструктури та охорони здоров'я відповідно.