Роботу Степанова у сфері вакцинації важко назвати ефективною – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що роботу міністра охорони здоров'я Максима Степанова у сфері організації вакцинації проти COVID-19 важко назвати ефективною.

Про це він сказав під час розгляду у Верховній Раді питання про звільнення Степанова, передає кореспондент Укрінформу.

«Наразі в Україну поставлено 2,3 млн доз вакцини. Це важко назвати ефективною роботою міністра охорони здоров'я», - заявив Шмигаль.

Він зауважив, що у 2020 році найкращі світові вчені, лікарі, публічно наголошували, що вакцинація стане єдиним шляхом для того, щоб повністю зупинити епідемію. Тому головним завданням, яке стояло перед міністром на 2021 рік, було питання вакцинації та забезпечення України достатньою кількістю вакцин вже в першій половині цього року.

«Це завдання ставив і Президент, і уряд, і парламент. Перемовини, закупки, домовленості та поставки постійно затягувались та переносились. В той же час очільник МОЗ неодноразово запевняв Президента, Кабінет Міністрів і Верховну Раду, що ситуація з поставками в найближчий час вирішиться і вони стануть регулярними. Тому прогрес по цьому питанні надто повільний і досі, а комунікація по цьому питанню від міністра для урядової команди і для суспільства часто розходяться з реальністю», - додав Шмигаль.

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Як повідомлялося, 14 травня до Верховної Ради надійшло подання Прем’єр-міністра про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування не підтримав подання керівника уряду про відставку Степанова: «за» проголосувало 7 народних депутатів, стільки ж утрималися, один висловився проти. Комітет рекомендував Верховній Раді шляхом голосування визначитися щодо відставки Степанова з посади міністра охорони здоров'я.

Степанов очолює МОЗ із 30 березня 2020 року.