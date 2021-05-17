Зеленський ініціював позачергове засідання Ради у четвер - Арахамія

Верховна Рада у четвер, 20 травня, проведе позачергове засідання за ініціативою Президента України Володимира Зеленського.

Про це про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на брифінгу за результатами засідання фракції, передає кореспондент Укрінформу.

"У четвер відбудеться позачергове засідання Верховної Ради за ініціативою Президента. На ньому буде розглянуто десять законопроєктів, так званих макрофін та МВФ", – сказав Арахамія.

Він переконаний, що Рада ухвалить у першому читанні всі десять законопроєктів до 1 червня 2021 року.

"Я не знаю, чи встигаємо ми до 1 червня всю програму, але в першому читанні точно за все проголосуємо, половину законопроєктів буде розглянуто в другому читанні. Усе, що ми залишимо на потім, буде розглянуто в першому тижні червня", – зазначив голова фракції.

Крім цього, Арахамія повідомив, що на пленарному засіданні ВР у п‘ятницю, 21 травня, буде розглянуто нову редакцію законопроєкту про Національне антикорупційне бюро (№5459 "Про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України").

"Згідно з новою редакцією законопроєкту, Кабінет Міністрів формує конкурсну комісію, а потім за результатами цієї комісії ухвалюється рішення про прийняття на посаду директора НАБУ", – додав Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт №5459 "Про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України" зареєстровано у Верховній Раді 30 квітня 2021 року. Його авторами є голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко, народні депутати від фракції "СН" Анастасія Радіна та Сергій Іонушас.