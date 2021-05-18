Позачергове засідання Ради: розглядатимуть відставку трьох міністрів

Депутати зібралися на позачергове пленарне засідання Верховної ради України

Так, на позачерговому засіданні передбачено розгляд питань про звільнення Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури України, Ігоря Петрашка з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я.

Як повідомляв Укрінформ, 14 травня до Верховної Ради надійшло подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що основною причиною внесення у Верховну Раду подання щодо звільнення Максим Степанова з посади міністра охорони здоров'я є незадовільні темпи вакцинації населення проти коронавірусу.

Крім того, до парламенту 14 травня надійшли заяви про відставку від міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія.