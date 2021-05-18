Позачергове засідання Ради: розглядатимуть відставку трьох міністрів

Позачергове засідання Ради: розглядатимуть відставку трьох міністрів

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Укрінформ
Депутати зібралися на позачергове пленарне засідання Верховної ради України

Так, на позачерговому засіданні передбачено розгляд питань про звільнення Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури України, Ігоря Петрашка з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я.

Як повідомляв Укрінформ, 14 травня до Верховної Ради надійшло подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що основною причиною внесення у Верховну Раду подання щодо звільнення Максим Степанова з посади міністра охорони здоров'я є незадовільні темпи вакцинації населення проти коронавірусу.

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Крім того, до парламенту 14 травня надійшли заяви про відставку від міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія.

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