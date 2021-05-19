Шмигаль вніс у Раду подання про призначення трьох міністрів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс на розгляд Верховної Ради подання щодо призначення на посади, що звільнилися, міністра інфраструктури, міністра охорони здоров'я та прем'єр-міністра - міністра економіки.

Таку інформацію прессекретар глави уряду Ольга Куришко підтвердила кореспонденту Укрінформу.

Зокрема, Прем'єр-міністр пропонує парламентаріям призначити Олексія Любченка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки, Олександра Кубракова - на посаду міністра інфраструктури, Віктора Ляшка - на посаду міністра охорони здоров'я.

Водночас, станом на 12 годину на сайті Верховної Ради подання щодо призначень не були оприлюднені.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня Верховна Рада відправила у відставку трьох міністрів.

Першим з посади міністра інфраструктури народні депутати звільнили Владислава Криклія. Слідом за ним – главу Мінекономіки Ігоря Петрашка (обоє, до слова, написали відповідні заяви ще 14 травня). Міністра охорони здоров’я Максима Степанова звільнили останнім.

Згідно із законом про Кабінет Міністрів, пропозиції щодо кандидатур для призначення на посади членів уряду вносить коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України. Подання про призначення вносить Прем'єр-міністр України.

Фото: Урядовий портал