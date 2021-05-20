Шмигаль не зміг працювати зі Степановим – Президент

Шмигаль не зміг працювати зі Степановим – Президент

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський заявляє, що причиною відставки Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я стали його відносини з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Про це він заявив на пресконференції у четвер у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я в цій ситуації був на стороні прем'єр-міністра України. Чому зараз? Тому що більше було неможливо працювати в такому режимі. Це дестабілізувало повністю атмосферу в міністерстві, у відносинах між міністром і в цілому між урядом, і в принципі складна ситуація між працюючими департаментами в міністерстві і складна ситуація між міністром і головним санітарним лікарем", - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що не втручався в ситуацію досить довгий час, через побоювання дестабілізації в період пандемії, оскільки саме міністр охорони здоров'я відповідає за боротьбу з COVID-19, вакцинацію населення тощо.

Втім, як додав Зеленський, він був у курсі деталей цього ускладнення відносин між Прем'єр-міністром та міністром охорони здоров'я.

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Як повідомляв Укрінформ,18 травня Верховна Рада звільнила Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Він очолював МОЗ з 30 березня 2020 року.

20 травня Верховна Рада призначила головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я.

Відповідне рішення підтримали 262 народних депутатів.

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