Ляшко назвав пріоритети роботи на посаді глави МОЗ

Віктор Ляшко, якого Верховна Рада призначила на посаду міністра охорони здоров'я, назвав пріоритетом роботи на посаді очільника МОЗ подолання COVID-19 та окреслив напрямки роботи міністерства.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він сказав під час виступу у Верховній Раді.

«Не скажу сенсації що пріоритетом номер один для мене є подолання коронавірусної хвороби. Ми зробимо все, що українці могли вакцинуватися, працювати і подорожувати. ... До кінця 2021 року усі, хто хоче вакцинуватися від COVID-19, зможуть це зробити», - сказав Ляшко.

Також він наголосив, що пріоритетом роботи Міністерства охорони здоров'я буде біологічна безпека населення, за його словами, до осені планується переглянути підходи до реагування на радіаційні та хімічні загрози.

Окрім цього Ляшко наголосив на необхідності власного виробництва імунобіологічних препаратів в Україні та повідомив, що МОЗ визначить перелік критично важливих медикаментів та запропонує стійке державне замовлення на них з тим, щоб інвестори розгорнули в Україні для їх виробництва потужності і пріоритетно надали цю продукцію для внутрішнього ринку.

Окрім цього, за словами Ляшка, планується розширення програми «Доступні ліки», впровадження додаткової оплати лікарням за досягнутий результат лікування, а не за факт госпіталізації. До кінця року також планується затвердити низку нових галузевих стандартів.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня на позачерговому засіданні Верховна Рада звільнила Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Він очолював МОЗ з 30 березня 2020 року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що роботу міністра охорони здоров'я Максима Степанова у сфері організації вакцинації проти COVID-19 важко назвати ефективною.

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував парламенту призначити Ляшка міністром охорони здоров'я.