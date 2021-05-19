Комітет Ради рекомендує призначити Ляшка міністром охорони здоров'я

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендує парламенту призначити Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я.

Відповідне рішення комітету підтримало 14 членів комітету, передає кореспондент Укрінформу.

При цьому один член комітету - Яна Зінкевич - утримався при голосуванні.

На сайті Верховної Ради подання Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на призначення Ляшка міністром охорони здоров'я станом на 15:30 немає.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що Віктор Ляшко, кандидатуру якого на посаду міністра охорони здоров'я він вніс до Верховної Ради, здатен ефективно управляти відомством у період пандемії.

18 травня Верховна Рада звільнила Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Він очолював МОЗ з 30 березня 2020 року.