Шмигаль каже, що біографія Ляшка говорить про здатність керувати МОЗ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що Віктор Ляшко, кандидатуру якого на посаду міністра охорони здоров'я він вніс до Верховної Ради, здатен ефективно управляти відомством у період пандемії.

Про це глава уряду заявив на засіданні Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Біографія кандидата та його робота на посаді заступника міністра (охорони здоров'я - ред.) говорять про спроможність Віктора Кириловича (Ляшка - ред.) очолити і дуже ефективно управляти міністерством, особливо в умовах епідемії, в контексті світової пандемії", - сказав Шмигаль.

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Він підкреслив, що весь трудовий шлях Ляшка проходив у медичній сфері. Прем'єр-міністр також відзначив зусилля Ляшка щодо вирішення проблем із вакцинацією проти коронавірусу.

Як повідомлялося, 18 травня Верховна Рада звільнила Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Він очолював МОЗ з 30 березня 2020 року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що роботу міністра охорони здоров'я Максима Степанова у сфері організації вакцинації проти COVID-19 важко назвати ефективною.