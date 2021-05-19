Комітет Ради розгляне подання про призначення Ляшка главою МОЗ

Комітет ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування розгляне у середу подання Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на призначення міністром охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на Фейсбук-сторінці Комітету.

"До розгляду заплановано такі питання: про подання Прем’єр-міністра України про призначення Віктора Ляшка міністром охорони здоров’я України", - йдеться у повідомленні.

Також Комітет планує розглянути проєкт Закону № 5475 про Уповноваженого з медичних питань та проєкт Закону № 5460 про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо збільшення видатків на закупівлю, проєктування та встановлення кисневих станцій.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок 18 травня звільнила Максима Степанова з посади міністра охорони здоров‘я України. За відповідне рішення проголосували 292 народні депутати. Також народні депутати звільнили з посади міністра інфраструктури Владислава Криклія, з посади глави Мінекономіки - Ігоря Петрашка.

У середу, 19 травня, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс на розгляд Верховної Ради подання щодо призначення віцепрем'єр-міністра - міністра економіки, міністра інфраструктури та міністра охорони здоров'я. Зокрема, Прем'єр-міністр пропонує парламентаріям призначити Олексія Любченка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки, Олександра Кубракова - на посаду міністра інфраструктури, Віктора Ляшка - на посаду міністра охорони здоров'я.

Згідно із законом про Кабінет Міністрів, пропозиції щодо кандидатур для призначення на посади членів уряду вносить коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді. Подання про призначення вносить Прем'єр-міністр України.