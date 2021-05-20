Міністром інфраструктури призначили Кубракова

Верховна Рада призначила керівника Укравтодору Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури.

Відповідне рішення підтримали 284 народні депутати на засіданні парламенту в четвер, передає кореспондент Укрінформу.

Новопризначений міністр склав присягу члена Кабінету Міністрів.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 18 травня звільнила Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури України.

17 травня депутати від фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді заявили, що в голосуванні за призначення нового міністра інфраструктури підтримуватимуть кандидатуру Олександра Кубракова.

Олександр Кубраков у листопаді 2019 року очолив Державне агентство автомобільних доріг (Укравтодор).

Він працював у маркетингу впродовж 2004-2011 років, зокрема в компаніях «Пріоком», «Київстар» і «Фінанси та Кредит». В різні роки обіймав посади радника міського голови в КМДА, керівника проектного офісу Міністерства Юстиції України, керівника сектору телекомунікацій та IT в Офісі ефективного регулювання.