Зеленський може піти на другий президентський термін — заступник глави ОП

Володимир Зеленський може піти на другий президентський термін, оскільки дійшов висновку, що одного президентського терміну замало, щоб відбудувати країну.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в телеінтерв'ю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо у Президента буде таке рішення (піти на другий президентський термін — ред.), він про це скаже. Так, на пресконференції він, дійсно, сказав, що одного терміну мало через об’єктивні причини, а не через те, що він вирішив йти на другий термін. Дійсно, для того, щоб відбудувати країну, одного терміну замало — це невеликий період, тому що його об’єктивно недостатньо. Ми про це не говоримо, тому що в нас на обговорення другого терміну президентських виборів зараз немає часу", - сказав Тимошенко.

Також він не виключив, що Президент Зеленський може вийти та сказати "я йду" дочасно.

"В будь-кому випадку, якщо Президент вважатиме за потрібне піти, він, мабуть, скаже про це народу. Я не бачу такої ситуації наразі, в принципі, тому що Президент дійсно хоче зробити країну іншою, розвинутою. Але таке питання зараз взагалі не стоїть", - наголосив заступник керівника ОПУ.

Як повідомлялося, Зеленський на пресконференції у травні заявив, що подумає над тим, щоб балотуватися на другий термін у Президенти України, якщо бачитиме велику підтримку своїх дій з боку народу.

Фото: ОП