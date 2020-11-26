Президент ознайомився з об’єктами «Великого будівництва» на Дніпропетровщині
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.
Зазначається, що реалізація цього проєкту передбачає спорудження автошляху загальною протяжністю 7,1 км від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через місто Кременчук) – Маріуполь до Південного мосту через річку Дніпро.
Як зауважив голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков, нова ділянка дороги дасть змогу полегшити автомобільний трафік у місті Дніпрі. Посадовець поінформував, що завершення робіт та введення об’єкта в експлуатацію заплановано на 2021 рік.
Президент ознайомився з об’єктами «Великого будівництва» на Дніпропетровщині / Фото: Офіс Президента
У відповідь на запитання Президента про реконструкцію аеропорту міста Дніпра голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко зазначив, що будівництво нового терміналу летовища триває: вже забивають палі, а навесні 2021 року заплановано розпочати зведення першого поверху терміналу.
Глава держави також ознайомився з результатами реконструкції автомобільної дороги Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя.
Як поінформував голова Укравтодору, у 2020 році повністю зроблено дорогу від Кривого Рогу до Кропивницького, а на наступний рік заплановано реконструювати ділянку Кривий Ріг – Запоріжжя.
Як повідомляв Укрінформ, національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.