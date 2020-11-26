Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що реалізація цього проєкту передбачає спорудження автошляху загальною протяжністю 7,1 км від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через місто Кременчук) – Маріуполь до Південного мосту через річку Дніпро.

Як зауважив голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков, нова ділянка дороги дасть змогу полегшити автомобільний трафік у місті Дніпрі. Посадовець поінформував, що завершення робіт та введення об’єкта в експлуатацію заплановано на 2021 рік.

Президент ознайомився з об’єктами «Великого будівництва» на Дніпропетровщині / Фото: Офіс Президента

У відповідь на запитання Президента про реконструкцію аеропорту міста Дніпра голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко зазначив, що будівництво нового терміналу летовища триває: вже забивають палі, а навесні 2021 року заплановано розпочати зведення першого поверху терміналу.

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Глава держави також ознайомився з результатами реконструкції автомобільної дороги Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя.

Як поінформував голова Укравтодору, у 2020 році повністю зроблено дорогу від Кривого Рогу до Кропивницького, а на наступний рік заплановано реконструювати ділянку Кривий Ріг – Запоріжжя.

Як повідомляв Укрінформ, національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.