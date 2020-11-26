На Донеччині реконструюють трасу Добропілля - Лиман

У Донецькій області в рамках програми «Велике будівництво» за майже 870 млн грн реконструюють трасу Добропілля - Лиман.

Як передає Укрінформ, про це 26 листопада у Фейсбуці повідомив голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко.

«Капітальний ремонт дороги Добропілля-Лиман, яка є важливою артерією для зв’язку між півднем та північчю області, здійснюється в рамках президентського проєкту «Велике будівництво». Ремонт ведеться на трьох відтинках дороги загальною протяжністю 35,1 км. Загальна вартість реконструкції становить 869,6 млн грн», - повідомив очільник області.

Він зазначив, що вже повністю готова до експлуатації ділянка дороги у 13,7 км між Ганнівкою та Новотроїцьким на трасі Т-05-14 Добропілля - Лиман. Ділянка у 12,9 км між Сергіївкою та Краматорськом має бути готова до кінця цього року, а ділянка у 8,5 км між Сергіївкою та Андріївкою – у травні наступного.

Як повідомляв Укрінформ, Донецька область вже виконала роботи по 15 об’єктах інфраструктури (5 шкіл, 5 дитячих садочків та 5 спортивних об’єктів), які споруджувалися чи капітально ремонтувалися в рамках національної програми «Велике будівництво».

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Національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.