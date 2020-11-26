Поблизу Щастя на Луганщині завершили капремонт на шляхопроводі

Капітальний ремонт шляхопроводу на стратегічній трасі Сєвєродонецьк – Щастя – Станиця Луганська, який входить до переліку об'єктів "Великого будівництва" в Луганській області, завершився.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Новоайдарської районної державної адміністрації.

«Капітальний ремонт розпочався у червні і тривав до листопада. Роботи виконувала підрядна організація Укртрансміст. Було проведено демонтаж мосту до основи, залито нову плиту, проведено гідроізоляційні роботи, зроблено бар’єрне огородження, водовідведення. Загальна сума ремонту – 33 млн 600 тис. грн. Кошти на капітальний ремонт шляхопроводу були надані завдяки програмі Президента «Велике будівництво» та підтримки Укравтодору», - йдеться в повідомленні.

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Технічний нагляд здійснювала незалежна французька компанія ТОВ «Ежіс Україна». Компанія має великий досвід роботи не тільки в Україні, але і в інших країнах. Генеральний директор компанії Арно Де Ружі разом з представниками Служби автомобільних доріг у Луганській області та Укртрансмосту перевірили виконаний капітальний ремонт шляхопроводу та високо оцінили його.

Представникам французької компанії подякували за принципову позицію та вручили подяку.

«Це крок до майбутнього. Тут повністю відсутні будь-які важелі впливу. Для цього ми уклали договір з компанією «Ежіс Україна». Це наш перший досвід», - зазначив заступник начальника Служби автомобільних доріг у Луганській області Олег Кравцов. Він запевнив, що незалежний технічний нагляд – політика Укравтодору.

Зі свого боку Арно Де Ружі висловив задоволення, що в Україні з’явився такий підхід до контролю в реалізації проєктів. Він також розповів про те, що компанія працює в Луганській області цьогоріч ще на двох об’єктах та наступного року має наміри здійснювати технічний нагляд на інших.