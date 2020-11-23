Укравтодор завершує будівництво частини автомагістралі через річку Дніпро у Запоріжжі

У Запоріжжі на нових мостах через р. Дніпро мостобудівники облаштовують бордюрну та перильну огорожі і готуються до прокладання асфальту.

Про це кореспонденту Укрінформу сказав в.о. начальника Служби автомобільних доріг в Запорізькій області Олександр Шандиба.

“Будівництво ведеться цілодобово - в дві зміни. Роботи на мосту через р. Старий Дніпро вийшли на завершальну стадію, готуємось встановлювати бордюрну і перильну огорожу. Якщо погода дозволить, то найближчим часом на балковому мосту завершимо влаштування литого асфальтобетону. Вже у грудні можна буде проїхати частиною нового мосту”, - сказав Шандиба.

На сьогодні проблем з фінансуванням об’єкту немає – підрядник вже отримав 3 млрд 10 млн гривень. Частина цих коштів була отримана у вигляді авансів і пішла на замовлення та закупівлю основних металоконструкції.

В Запоріжжі будівництво частини автомагістралі через р. Дніпро вийшло на стадію завершення / Фото: Дмитро Смольєнко. Укрінформ

За словами начальника дільниці компанії-підрядника Толга Айдогду, до 15 грудня рух по одній частині мосту вже буде відкрито.

“Мі маємо технології, які дозволяють нам працювати при різних погодних умовах. В нас є спеціальний матеріал, який дозволяє працювати, у тому числі, і в прохолодну пору року. На цьому об’єкті задіяно дуже багато техніки”, - розповів підрядник.

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Наразі мостобудівники працюють не лише на правому березі Дніпра, а ще у Кривій бухті – там збирають металеві конструкції для вантового мосту.

“На сьогодні на двох спеціальних стапелях йде укрупнення секцій вантового мосту через Дніпро. Секція №1 має вагу близько 800 тонн, секція №2 - 750 тонн. По першій секції роботи вже на завершальній стадії. Зараз йдуть зварювальні роботи”, - говорить Олександр Шандиба.

Після того, як метал буде зібраний, його будуть подавати на воду за допомогою викочувального пірсу. Потім металеві конструкції доставлять безпосередньо на місце. Вантовий міст буде одним з найвищих в Україні, адже висота пілонів, які триматимуть міст – 166 метрів.

У Запоріжжі на будівництві мостів наразі задіяно 450 людей.

Запорізький міст — це магістраль безперервного руху завдовжки понад 9 км, яка складається з шести транспортних розв’язок, у складі яких 27 штучних споруд, у тому числі два позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху. Історії будівництва мосту – 16 років.

У межах національної програми "Велике будівництво", ініційованої Президентом Володимиром Зеленським, в 2020 році будівництво запорізьких мостів було відновлено. У лютому цього року переможцем тендеру на будівництво об’єкту було визначено турецьку компанію ОНУР ТААХХУТ. Загальна вартість проєкту – 11,9 млрд грн (з ПДВ). 10 квітня ДАБІ надала дозвіл на початок будівельних робіт.

Автотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжя є інфраструктурним об’єктом загальнодержавного значення, який забезпечуватиме якісний та надійний транспортний зв'язок між Лівобережжям та Правобережжям України на південному сході.

Відсутність надійних транспортних зв'язків між лівим і правим берегами Дніпра є головною транспортною проблемою не тільки міста Запоріжжя, а й регіону в цілому.