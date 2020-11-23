Укравтодор повідомив про працевлаштування понад 21 тисячі осіб

У межах проєкту «Дороги та робота» за 6,5 місяців роботу у дорожній галузі отримали 21 256 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор).

Зазначається, що впродовж 3 тижнів листопада було працевлаштовано 1 088 осіб, відкритими залишаються близько 100 вакансій.

«У листопаді фінішує ремонт 3900 км доріг країни. Але великі інфраструктурні об'єкти, які цьогоріч реалізовуємо в рамках програми Президента «Велике будівництво», потребують нових дорожніх працівників», - відмічають в Укравтодорі.

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Як повідомляв Укрінформ, у травні 2020 року Укравтодор разом з урядом та Офісом Президента у партнерстві з сайтом robota.ua та Державною службою зайнятості ініціював запуск проєкту «Дороги та робота».