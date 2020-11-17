Укравтодор завершує роботи і вводить в експлуатацію 3900 кілометрів доріг

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) завершує роботи на 3900 кілометрах доріг.

Про це розповів голова агентства Олександр Кубраков під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз завершуються роботи, і в експлуатацію вводиться 3900 кілометрів доріг, тобто вони на фінішній стадії... У цьому році в нас немає жодної області, де не було б проєктів "Великого будівництва», - сказав Кубраков.

Областями-лідерами за кількістю кілометрів, які вже вводяться в експлуатацію, стали: Харківська (261,6 км), Закарпатська (248,3 км), Запорізька (220,2 км), Сумська (197,2 км), Хмельницька (194,3 км), Черкаська (162,9 км) та Львівська (154,9 км).

Кубраков додав, що Укравтодор у цьому році завершує будівництво траси Н-13 Львів — Самбір — Ужгород, дороги М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта, траси Р - 73 Дніпро – Нікополь та автошляху Н-16 Золотоноша – Черкаси – Сміла – Умань.

Крім цього, Укравтодор вже відремонтував 78 штучних споруд по всій Україні. Зокрема, шляхопровід на дорозі М-12, два мости на дорозі Р-62 та міст на дорозі Н-08.

За словами Кубракова, у 2020 році агентство почало добудовувати низку мостів-довгобудів, а саме: міст через річку Теребля на трасі Н-09 (будувався з 2009 року), міст через річку Прут на дорозі Т-26-06 (будувався з 2008 року), міст через річку Луква на трасі Н-10 (будувався з 2010 року) та переправу між селами Старий Мартинів і Сівка-Войнилівська на дорозі Т-09-10 (зводилась з 1994 року).

Очільник Укравтодору зазначив, що одним із найголовніших об'єктів цьогорічного дорожнього будівництва став міст у Запоріжжі, на якому згідно з планом одна зі смуг для транспорту буде відкрита всередині грудня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, в рамках програми «Велике будівництво» у 2020 році Укравтодор планує збудувати чи відремонтувати 4000 км доріг державного та 2500 км доріг місцевого значення.