Укравтодор отримав €8,4 мільйона банківських гарантій після розриву контракту з підрядником

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) отримало 8 460 781,87 євро банківських гарантій після того як розірвало контракт з компанією Sinohydro Corporation Limited (КНР) на реконструкцію дороги в Житомирській області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба агентства.

Зазначається, що сума вже перерахована банком-емітентом на рахунок Укравтодору та буде використана для фінансування будівництва обходу міста Житомир. Після завершення усіх юридичних процедур, визначення обсягів робіт, які слід виправити та завершити буде оголошено новий тендер на реконструкцію обходу Житомира.

В Укравтодорі нагадують, що 30 жовтня цього року відомство розірвало контракт з компанією Sinohydro Corporation Limited (КНР) на виконання робіт з реконструкції ділянки дороги М-06 Київ – Чоп, обхід м.Житомир, км 129+600 – км 151+730. Причина: порушення контрактних зобов’язань та неспроможність завершити будівництво у визначений строк. Згідно з контрактом, китайська компанія зобов’язалася реконструювати 22 км дороги до червня 2020 року. Контракт уклали у рамках проєкту Укравтодору, Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) — «Пан’європейські коридори»/Європейські дороги України II».

Однак підрядник не продовжив термін дії забезпечення виконання контракту, не дотримався повідомлень про необхідність виправлення результатів робіт, не продовжив роботи відповідно до умов контракту без пояснень. Був також виявлений робочий брак — руйнування цементобетонного покриття на ділянці. За висновками компанії технагляду IRD ENGINEERING S.R.L., підрядник не дотримався методології проведення будівельних робіт.

Від 30 жовтня 2020 року ділянка автодороги передана в експлуатаційне утримання Служби автомобільних доріг у Житомирській області. Для забезпечення безпечного руху транспорту на окремих ділянках вже: влаштовано вирівнюючий шар, основу з щебенево-піщаної суміші та нижній шар покриття з крупнозернистого асфальтобетону; нанесено тимчасову горизонтальну розмітку; укріплено узбіччя та розподільчу смугу асфальтогранулятом.