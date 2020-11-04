Криклій заявив про 1,98 мільярда субвенцій на оновлення місцевих доріг
Як передає Укрінформ, про це сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє Міністерство інфраструктури України.
«Цьогоріч Укравтодор задав темп із відновлення доріг державного значення – більше 3 тисяч км із 4-х запланованих вже зроблено. Проте для багатьох людей значно важливіші і відчутніші зміни саме на місцевих дорогах, адже ними вони їздять щодня на роботу, везуть дітей до школи або у поліклініку. Субвенції на місцеві дороги покращують якість життя багатьох областей, тому важливо допомогти місцевій владі у відновленні місцевих автошляхів», - прокоментував рішення уряду Криклій.
Кошти субвенцій будуть спрямовані на реалізацію наступних проєктів: поточний середній ремонт вул. Енергетиків та вул. Шевченка у Каневі Черкаської області з обсягом фінансування 10 млн грн; капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Грушевського у Хусті Закарпатської області (коригування) з обсягом фінансування 4,2 млн грн; проведення капітального та поточного середнього ремонту автошляхів у Львівській області з обсягом фінансування 589 млн грн;
капітальний ремонт автошляхів О 151124 Миколаїв – Станіслав – Херсон та О 151101 (Миколаїв – Херсон) – Любомирівка – Першотравневе – (Казанка – (Р-47)) з обсягом фінансування 300 млн грн; будівництво мостового переходу через р. Південний Буг між с. Богданівка Доманівського району та смт Костянтинівка Арбузинського району Миколаївської області з обсягом фінансування 20 млн грн; капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Небесної сотні від № 122 до Н-09 в м. Хуст Закарпатської області з обсягом фінансування 17,8 млн гривень; поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у Сумах по вул. Харківська з обсягом фінансування 40 млн грн; будівництво мостового переходу через р. Сула у Ромнах Сумської області з обсягом фінансування 10 млн грн; будівництво моста через річку Східничанка з підходами по вул. Кропивницькій в смт Східниця м. Борислава Львівської області з обсягом фінансування 30,56 млн грн; покращення стану автомобільної дороги Т-04-01 Дніпро – Васильківка – Покровське – Гуляйполе – Пологи – Мелітополь з обсягом фінансування 500 млн гривень; реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об’їзна в районі вул. Гайової в Тернополі з обсягом фінансування 190 млн грн; будівництво моста через річку Бистриця Солотвинська та транспортної розв’язки в районі вулиць Хіміків-Надрічна в Івано-Франківську з обсягом фінансування 60 млн грн;
капітальний ремонт вул. Хотинської у Чернівцях з обсягом фінансування 200 млн грн; капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шутка від вул. Грушевського до Н-09 в м. Хуст Закарпатської області з обсягом фінансування 7,6 млн грн.
Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році в Україні буде відновлено 4000 км доріг державного значення та 2500 км доріг місцевого. Планується, що цьогоріч на дорожнє будівництво буде витрачено понад 100 млрд грн.