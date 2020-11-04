Криклій заявив про 1,98 мільярда субвенцій на оновлення місцевих доріг

Кабінет Міністрів України на засіданні 4 листопада затвердив порядки та умови надання субвенцій із Дорожнього фонду на оновлення місцевих доріг та будівництво мостів у 11 регіонах з обсягом фінансування 1,98 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє Міністерство інфраструктури України.

«Цьогоріч Укравтодор задав темп із відновлення доріг державного значення – більше 3 тисяч км із 4-х запланованих вже зроблено. Проте для багатьох людей значно важливіші і відчутніші зміни саме на місцевих дорогах, адже ними вони їздять щодня на роботу, везуть дітей до школи або у поліклініку. Субвенції на місцеві дороги покращують якість життя багатьох областей, тому важливо допомогти місцевій владі у відновленні місцевих автошляхів», - прокоментував рішення уряду Криклій.

Кошти субвенцій будуть спрямовані на реалізацію наступних проєктів: поточний середній ремонт вул. Енергетиків та вул. Шевченка у Каневі Черкаської області з обсягом фінансування 10 млн грн; капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Грушевського у Хусті Закарпатської області (коригування) з обсягом фінансування 4,2 млн грн; проведення капітального та поточного середнього ремонту автошляхів у Львівській області з обсягом фінансування 589 млн грн;

капітальний ремонт автошляхів О 151124 Миколаїв – Станіслав – Херсон та О 151101 (Миколаїв – Херсон) – Любомирівка – Першотравневе – (Казанка – (Р-47)) з обсягом фінансування 300 млн грн; будівництво мостового переходу через р. Південний Буг між с. Богданівка Доманівського району та смт Костянтинівка Арбузинського району Миколаївської області з обсягом фінансування 20 млн грн; капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Небесної сотні від № 122 до Н-09 в м. Хуст Закарпатської області з обсягом фінансування 17,8 млн гривень; поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у Сумах по вул. Харківська з обсягом фінансування 40 млн грн; будівництво мостового переходу через р. Сула у Ромнах Сумської області з обсягом фінансування 10 млн грн; будівництво моста через річку Східничанка з підходами по вул. Кропивницькій в смт Східниця м. Борислава Львівської області з обсягом фінансування 30,56 млн грн; покращення стану автомобільної дороги Т-04-01 Дніпро – Васильківка – Покровське – Гуляйполе – Пологи – Мелітополь з обсягом фінансування 500 млн гривень; реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об’їзна в районі вул. Гайової в Тернополі з обсягом фінансування 190 млн грн; будівництво моста через річку Бистриця Солотвинська та транспортної розв’язки в районі вулиць Хіміків-Надрічна в Івано-Франківську з обсягом фінансування 60 млн грн;

капітальний ремонт вул. Хотинської у Чернівцях з обсягом фінансування 200 млн грн; капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шутка від вул. Грушевського до Н-09 в м. Хуст Закарпатської області з обсягом фінансування 7,6 млн грн.

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Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році в Україні буде відновлено 4000 км доріг державного значення та 2500 км доріг місцевого. Планується, що цьогоріч на дорожнє будівництво буде витрачено понад 100 млрд грн.