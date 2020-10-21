У Державному агентстві автомобільних доріг України планують у 2021 році капітально відремонтувати 14 мостів у Луганській області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.

Нині у системі Prozorro відбувається процес відбору проєктувальників. Після цього будуть проведені тендери та підписані договори з розробниками проєктно-кошторисної документації, зазначив начальник відділу якості та технічного контролю і нових технологій Укравтодору в Луганській області В’ячеслав Булатов.

«На початку наступного року ми, маючи всю проєктно-кошторисну документацію, будемо шукати підрядників для проведення капітального ремонту мостів», - додав він.

Укравтодор планує відремонтувати 14 мостів на Луганщині

Цьогоріч у Луганській області тривають ремонти мостів на дорогах державного та територіального значення. На автомобільній дорозі територіального значення Т-13-13 відновлюють два мости. Перший міст розташований на км 96+004 через річку Біла. Другий міст – заплавний (розташований на суходолі, старе річище).

На дорогах державного значення також ремонтують два мости. Міст через річку Айдар, розташований на км 42+533 автомобільної дороги державного значення Т-13-06 Сєвєродонецьк – Новоайдар, ремонтує ТОВ «Мостстройком» (місто Дніпро). На маршруті Станиця Луганська – Сєвєродонецьк відбувається капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на км 68 + 910 автомобільної дороги Н-21 Старобільськ – Луганськ – Хрустальний – Макіївка – Донецьк. Роботи проводить фірма-підрядник ТОВ «Укртрансміст» (місто Київ).

Здати об’єкти в експлуатацію мають до кінця 2020 року.

Загалом, за амбітним планом Укравтодору в Луганській області, буде відремонтовано та побудовано 343 км доріг. Нещодавно відомство завершило аварійні ремонтні роботи мосту через річку Деркул поблизу населеного пункту Городище, що у Біловодському районі.

Як повідомляв Укрінформ, Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) планує відремонтувати 1385 мостів упродовж 5 років за національною програмою відновлення мостів; із них 103 мають бути відремонтовані цьогоріч.