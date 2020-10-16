Укравтодор розірвав договір із китайською компанією, яка будує північний обхід Житомира

Укравтодор розірвав договір із китайською компанією Sinohydro Corporation Limited, яка займалася будівництвом північного обходу Житомира, через порушення умов договору та повільні темпи робіт.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України "Укравтодор".

"Укравтодор ініціював розірвання контракту з компанією, яка працює на обході Житомира. З листопада 2017 року на дорозі М-06 працює китайська компанія Sinohydro Corporation Limited. За контрактом, компанія зобов’язалася реконструювати 22 км дороги до червня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що договір розірвали через кілька факторів: підрядник не продовжив термін дії забезпечення виконання контракту та роботи відповідно до нього, а також не дотримується необхідності виправлення результатів робіт.

Серед конкретних прикладів робочого браку є руйнуванням цементобетонного покриття. За висновками компанії технагляду "IRD ENGINEERING S.R.L.", руйнування виникли через недотримання підрядником методології проведення будівельних робіт. Крім того, виявлені порушення, які стосуються влаштування асфальтобетонного покриття, зведення штучних споруд.

"Прикро, що співпраця з Sinohydro дійшла до точки неповернення. Зі свого боку ми намагалися робити все, щоб дати шанс компанії реабілітуватися та виправити ситуацію. Однак, через подібне ставлення втрачає держава та громадяни. Ми не можемо дозволити собі зволікати чи очікувати на зустрічні кроки – дорога потрібна Україні вже зараз", - зауважив голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Станом на початок жовтня відсоток виконання будівельних робіт підрядником мав би становити близько 80%. Натомість фактичне виконання – 49,17%, з яких велика частина містить серйозні зауваження щодо якості виконання.

Реконструкція вказаної ділянки проводиться в рамках проєкту Укравтодору, Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) – "Пан’європейські коридори"/Європейські дороги України II".

Фото: Укравтодор