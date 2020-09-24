МБРР надасть Укравтодору $65 мільйонів на відновлення доріг Луганщини

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) надасть Державному агентству автомобільних доріг України (Укравтодору) 65 млн доларів на дорожні проєкти в Луганській області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укравтодору у Фейсбуці.

Зазначається, що в рамках нового проєкту "Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження" (ЗВ) МБРР надасть позику у розмірі 100 мільйонів доларів США до 2025 року на відновлення Сходу України. Згідно з проєктом, 100 мільйонів розподілять на Укравтодор - 65 млн, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України – 35 млн. Угоду про позику буде підписано до кінця 2020 року.

Залучені кошти у рамках компоненту Укравтодор планує використати на виконання робіт на автомобільних доріг загального користування державного значення у Луганській області, загальною протяжністю 183 км. А саме:

Н-26 Чугуїв – Мілове;

Р-66 КПП "Демино-Олександрівка" – Сватове – Лисичанськ – Луганськ;

Т-13-02 КПП "Танюшівка" – Старобільськ – Бахмут.

"В рамках Програми Президента “Велике будівництво” в Донецькій та Луганській області в 2020 році ми відновлюємо майже 500 км державних доріг. Це і є втілення політики “єднати країну справами, а не словами”. Досягнення домовленостей з міжнародними партнерами щодо оновлення ще 183 км допоможе нам оновити дорожню мережу регіону", – зазначив голова Укравтодору Олександр Кубраков.

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В агентстві також планують для реалізації проєкту залучити додаткове фінансування від Європейського інвестиційного банку. Після проведення перемовин та підписання угоди з ЄІБ на дорожні проєкти Сходу України буде додатково залучено ще 100 млн євро кредитних коштів.

Як повідомляв Укрінформ, 22 вересня відбулись офіційні переговори щодо залучення коштів для реалізації проєкту "3В" між українською урядовою делегацією та представниками Міжнародного банку реконструкції та розвитку (Світового банку). За результатами зустрічі сторони досягли згоди щодо тексту угоди та фіналізували переговори.

Зазначається, що цей проєкт має на меті зростання економічних можливостей, згуртованості та включення у соціально-економічне життя країни громад, що постраждали внаслідок агресії РФ, через залучення інвестицій в місцеву інфраструктуру на території Луганської області, підконтрольній уряду України.