«Українські питання» зустрічі Байдена та Путіна Вашингтон координуватиме з Києвом - Кулеба

Незалежно від того, з ким раніше зустрінеться президент США Джо Байден - з президентом України Володимиром Зеленським чи з президентом Росії Володимиром Путіним, Сполучені Штати координуватимуть разом з українською стороною питання до обговорення з РФ щодо України.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в коментарі журналістам, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У нас же не олімпійські ігри - хто швидший, той переміг, головне - це якість дискусії. Тому ми не ставимо задачу зробити щось швидше. Якщо вийде зустрітися до, зустрінуться до, якщо ні, то зустрінуться після. Але головне це те, що США будуть разом з нами координувати ті питання, які обговорюватимуться з Росією стосовно України”, - відповів Кулеба на запитання, чи може Зеленський зустрітися з Байденом швидше, аніж Байден з Путіним.

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Як повідомлялося, у квітні президент США Джо Байден під час телефонної розмови запропонував президенту Російської Федерації Володимиру Путіну провести зустріч у третій країні в найближчі місяці.