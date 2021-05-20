«Українські питання» зустрічі Байдена та Путіна Вашингтон координуватиме з Києвом - Кулеба
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в коментарі журналістам, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“У нас же не олімпійські ігри - хто швидший, той переміг, головне - це якість дискусії. Тому ми не ставимо задачу зробити щось швидше. Якщо вийде зустрітися до, зустрінуться до, якщо ні, то зустрінуться після. Але головне це те, що США будуть разом з нами координувати ті питання, які обговорюватимуться з Росією стосовно України”, - відповів Кулеба на запитання, чи може Зеленський зустрітися з Байденом швидше, аніж Байден з Путіним.
Як повідомлялося, у квітні президент США Джо Байден під час телефонної розмови запропонував президенту Російської Федерації Володимиру Путіну провести зустріч у третій країні в найближчі місяці.