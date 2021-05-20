У Фінляндії заявили про готовність прийняти зустріч Байдена і Путіна

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто заявив, що Фінляндія готова надати майданчик для проведення двосторонньої зустрічі лідерів США і Росії.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив в інтерв'ю Yle.

«Ми в загальних рисах заявили, що можемо запропонувати всі послуги, необхідні для розвитку двосторонніх відносин великих держав (США і РФ - ред.)» - розповів Гаавісто.

За його словами, Фінляндія дала зрозуміти, що з її точки зору позитивним було б, якби переговори відбулися. Неважливо, де це станеться.

Як зауважив Гаавісто, саміти проводяться по всьому світу, в різних куточках. Минула зустріч глав США і Росії відбулася в Гельсінкі.

«Фінляндія готова допомогти. Обидві сторони про це знають. Найважливіше, щоб зустріч відбулася», - зазначив глава МЗС.

Як повідомлялося, у квітні Джо Байден під час телефонної розмови запропонував Путіну провести зустріч у третій країні в найближчі місяці. Американський лідер висловив занепокоєння у зв'язку з нарощуванням російських військ на кордоні України і в окупованому Криму.