На Банковій розповіли про підготовку зустрічі Зеленського і Путіна

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак займається організацією зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як передає Укрінформ, про це зазначив в інтерв’ю телеканалу “Україна 24” радник глави ОП Михайло Подоляк.

“Зараз вирішуються організаційні питання на рівні голів Адміністрації президента і Офісу Президента. Андрій Єрмак активно займається промоцією цієї теми — двосторонньої зустрічі, але питання не в тому, коли відбудеться зустріч, а в тому, чи зможемо ми в її порядок денний закласти ту кількість тяжких питань, які потребують вирішення і протягом семи років не вирішувалися”, - сказав він.

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Подоляк додав, що місцем зустрічі може бути якась політично нейтральна країна, але яка саме, наразі невідомо.

Як повідомляв Укрінформ, 20 квітня Зеленський звернувся до Путіна, запропонувавши йому зустрітися «в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна».

Пізніше, 22 квітня, Путін заявив, що готовий у Москві зустрітися з Зеленським, але питання припинення війни на сході України обговорюватиме лише після переговорів української влади з ватажками "ДНР" і "ЛНР".

Зокрема, за словами Путіна, якщо Зеленський хоче обговорити двосторонні відносини, то він запрошує його в Москву, а якщо обговорювати «проблеми Донбасу», то Путін запропонував робити це з "керівниками "ДНР" і "ЛНР".