Кулеба назвав умови зустрічі Зеленського з Путіним

Президент Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним лише після того, як переконається, що зустріч стосуватиметься війни на сході України і Криму.

Про це в інтерв'ю Радіо НВ повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент Укрінформу.

“Зустріч відбудеться тоді, коли ми, Київ, переконаємося, що на цій зустрічі ми зможемо предметно обговорити ті питання, які для нас є ключовими”, - сказав він.

Кулеба назвав ключовими питаннями війну на Сході і окупацію Криму.

“І головна тема розмови це, безумовно, припинення війни і мир в Україні... Ми не будемо зустрічатися з Путіним для того, щоб не говорити про Донбас і Крим”, - акцентував міністр під час інтерв’ю.

За його словами, “ця зустріч народжується дуже важко”, через відмову Президента РФ обговорювати питання війни. Однак, Київ має намір продовжити говорити з Росією задля зустрічі двох лідерів.

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“Є такий термін “запитувана позиція”. Ми озвучили публічно, що хочемо ми; вони озвучили, що хочуть вони. Ви праві, є серйозні протилежні підходи до цієї зустрічі, але ми будемо продовжувати з ними говорити і намагатися зблизити ці позиції, тому що, знову ж таки наголошую, в Росії все вирішує Володимир Путін”, - поінформував глава української дипломатії.

Кулеба підкреслив, що метою України є активний діалог, як у форматі Нормандського саміту, так і шляхом прямих зустрічей, “тому що в тій ситуації, яка є, Україна просто не може собі дозволити сидіти, склавши руки, і нічого не робити”.

Як повідомляв Укрінформ, 20 квітня Зеленський звернувся до Путіна, запропонувавши йому зустрітися «в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна».

Пізніше, 22 квітня, Путін заявив, що готовий у Москві зустрітися з Зеленським, але питання припинення війни на сході України обговорюватиме лише після переговорів української влади з ватажками "ДНР" і "ЛНР".

Зокрема, за словами Путіна, якщо Зеленський хоче обговорити двосторонні відносини, то він запрошує його в Москву, а якщо обговорювати «проблеми Донбасу», то Путін запропонував робити це з "керівниками ДНР і ЛНР".